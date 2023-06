Due giorni con VoglioLiv, il festival delle scuole di musica

Torna oggi e domani il tanto atteso appuntamento estivo con la musica: il VoglioLive, Festival delle Scuole di Musica dell’Emilia-Romagna, che giunge alla sua quinta edizione. L’evento, organizzato dalla scuola di canto e musica Jam Session di Bologna, si terrà a Pian del Voglio.

Anche quest’anno il VoglioLive promette di regalare emozioni indimenticabili, coinvolgendo non solo gli alunni delle scuole di musica regionali, ma anche fuori regione, offrendo l’opportunità ai migliori studenti di esibirsi sul palco del festival.

Questa edizione vedrà, come per le precedenti, il sostegno dell’Amministrazione comunale, della Regione e della Città Metropolitana, nonché la collaborazione con la Cooperativa di comunità Foiatonda. Grazie a questa sinergia, domenica il VoglioLive 5 darà spazio anche a vari stand gastronomici e di prodotti locali nei quali i visitatori potranno deliziarsi con le prelibatezze culinarie.

L’evento è reso possibile anche grazie al prezioso sostegno degli sponsor All For Music e Tommassone Music di Bologna che insieme contribuiscono a rendere il VoglioLive un momento di grande condivisione e festa per tutti gli amanti della musica.

L’ingresso all’evento, che si terrà presso la pista polivalente di Pian del Voglio, sarà completamente gratuito e non necessita di alcuna prenotazione.

Il sindaco Alessandro Santoni esprime soddisfazione: "Per il nostro territorio sarà un fine settimana di arte, musica, spettacolo e cultura, che vedrà coinvolto anche il Corpo Bandistico di Piano del Voglio. I concerti, oltre all’eccellenza musicale che rappresentano, saranno l’occasione per visitare luoghi di grande fascino: non perdete dunque l’occasione di essere parte di un’esperienza musicale unica nel suo genere!"