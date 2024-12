Due giorni di eventi e incontri in memoria di Antonio Giuriolo

Il Comune di Lizzano in Belvedere dedica un weekend alla memoria di Antonio Giuriolo e ai valori della Resistenza. In occasione dell’80° anniversario della morte del Capitano Antonio Giuriolo, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, il Comune di Lizzano in Belvedere, in collaborazione con l’Ana, l’Anpi e il Cai, organizza un fine settimana ricco di eventi per commemorare Antonio Giuriolo e celebrare i valori della Resistenza. Il programma si svolgerà in diversi luoghi del Comune, in particolare presso il Monte Belvedere e presso il Teatro La Pergola di Vidiciatico.

Di particolare rilevanza gli interventi degli storici professor Pier Giorgio Ardeni dell’Università di Bologna e professor Renato Camurri dell’Università di Verona sulla figura di Giuriolo ed il concerto serale di Massimo Bubola. Il programma si apre sabato 14 dicembre alle 9 al Monte Belvedere con escursioni nei luoghi storici a cura del Cai. Alle 10,30 al Teatro La Pergola di Vidiciatico evento dedicato alle scuole con la proiezione di estratti dal film ’I piccoli maestri’ e presentazione degli elaborati degli studenti. Alle 17, sempre in teatro, un momento di approfondimento storico e una proiezione in anteprima del documentario su Antonio Giuriolo.

Alle 21 concerto di Massimo Bubola e Khorakhanè. Ingresso gratuito. Domenica alle 9.30 alla chiesa di Querciola celebrazione della Santa Messa; alle 10:45 in località Corona cerimonia istituzionale con sfilata, deposizione corone, interventi delle autorità, inaugurazione di una targa commemorativa e accompagnamento musicale della Banda di Lizzano. Alle 13.30: Pranzo conviviale presso l’Hotel Miravalle. In caso di maltempo, gli eventi di domenica si terranno al Palasport Enzo Biagi di Lizzano.