Due giorni di festa per sant’Antonio

Torna, domani e venerdì all’Antoniano la tradizionale festa di sant’Antonio: in via Guinizelli saranno come sempre tante le iniziative per l’evento aperto a tutta la comunità con in più una novità speciale: lo studio tv dell’Antoniano venerdì dalle 14 ospiterà la proiezione in anteprima della docuserie ’Il Piccolo Coro in Cina 2025’ che poi sarà online su Youtube dal 23 giugno.

Ma la festa comincia domani alle 18,30 con la presentazione del libro di Alice Facchini ’Poveri noi’ e poi una serata di giochi, mercatino e cena in strada. Venerdì festa tutto il giorno con pranzo in strada insieme agli ospiti dell’Antoniano, bambini, volontari e amici che curano i più fragili. Alle 14 proiezione di ’Il Piccolo Coro in Cina 2025’; poi processione e celebrazione eucaristica. Dopo la cena, concerti delle Verdi Note e del Piccolo Coro.