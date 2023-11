Due giorni di incontri per gli Stati generali

L’Osservatorio economico e sociale ‘Riparte l’Italia’ il 24 e 25 novembre, darà vita in città agli Stati Generali della Ripartenza, aprendo un confronto fra rappresentanti del governo - in programma le presenze dei ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Raffaele Fitto - e delle istituzioni e il mondo dell’impresa e della società civile. I lavori si apriranno nella sala dei Cento del Palazzo della Residenza, in via Farini, con il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del sindaco Matteo Lepore.