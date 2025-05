Due giorni di studi e di incontri sulle donne indiane

Due giorni di studi e di incontri sulle voci femminili nella cultura indiana. Intitolato ’Strī kā Swar’ la rassegna inizia domani alle 9 in via Zamboni 38 con un seminario internazionale ’Voci di donne dall’India’ che comprende sia l’ambito musicale, sia quelli letterari, sociali e artistici con alcune delle più famose e importanti voci femminili della cultura indiana come le scrittrici Anita Nair, Anamika, Savita Singh, Gita Aravamudan, e la cantante Sunanda Sharma. Il martedì (dalle ore 10.30 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) nella sede di via Zamboni dell’Università con una masterclass dimostrativa di canto, danza e musica strumentale.