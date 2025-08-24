Due giorni senz’acqua, rabbia a Burzanella

Quasi 48 ore senza acqua: giornate da incubo quelle iniziate giovedì per i residenti della Burzanella, frazione di Camugnano. A raccontare i fatti tanti cittadini, esasperati: "L’acqua è andata via, in tutto il paese, nella serata di giovedí, verso le 20. Dalla mattina dopo abbiamo tutti iniziato a chiamare Hera per capire cosa stesse succedendo e quando sarebbe stato ripristinato il servizio. Alle 16 di oggi (sabato, ndr) alcune località, tipo Montecchio, Bel Poggio e Cedde, sono ancora senza acqua".

Il gruppo di residenti, poi, prosegue: "A Burzanella vivono persone anziane, che non si possono spostare in auto per andare a comprare casse di acqua o andare con le taniche a una sorgente. Ci sono anche villeggianti che trascorrono le vacanze e che non avevano acqua per lavarsi . Ci sono ben and breakfast che si sono trovati senz’acqua da offrire agli ospiti che non potevano godere neanche di una doccia rinfrescante. Ci sono attività agricole e da ultimo, ma non per importanza, c’è anche un ristorante, che la sera di giovedì ha dovuto chiudere. Duecento utenti per due giorni senza acqua e senza nessuno che abbia offerto un rimedio valido nel frattempo". A Burzanella, infatti, spiegano i cittadini, c’è un unico grande serbatoio che serve, poi, le varie località e le varie abitazioni o attività tramite un sistema idraulico che, dovendo andare anche in salita ha necessità di corrente. Ed oltre al guasto a una condotta principale, che ha causato l’inizio del problema, nella giornata di venerdì c’è stato anche un guasto elettrico che ha lasciato metá Appennino senza luce.

Amareggiato il sindaco di Camugnano, Marco Masinara: "Abbiamo scritto ai dirigenti di Hera e nel prossimo periodo andremo a fondo. La situazione è stata gestita davvero male: se ci avessero detto che ci sarebbe voluto così tanto tempo per ripristinare l’acqua avremmo messo in campo la Protezione Civile, ma ci era stato detto che ci sarebbe voluta qualche ora. Non è accettabile quanto accaduto". Hera spiega così l’accaduto: "Giovedì si è verificato un guasto alla condotta che serve il piccolo borgo di Burzanella. La condotta è stata riparata ed è stata ridata acqua, ma subito dopo, venerdì, a causa di un guasto Enel che ha interessato un vasto territorio dell’Appennino, gli impianti sono rimasti senza tensione. Oggi (ieri, ndr) il servizio è stato ripristinato".

Zoe Pederzini