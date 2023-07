Due giovani denunciati per finto malore su ambulanza a Riccione

RICCIONE (Rimini)

Identificati e denunciati dai carabinieri di Riccione. Sono iniziati formalmente i guai per due giovani milanesi, un 20enne e un 19enne, autori del video, pubblicato sui social, del finto malore sull’ambulanza. I due, in Riviera per la Notte Rosa, rimasti a piedi a Coriano, avevano pensato di farsi trasportare gratis a Riccione in ambulanza fingendo appunto un colpo di calore. Una pensata che è costata loro la denuncia da parte dell’Ausl Romagna. I due avevano ripreso e postato sui social tutta la storia. In particolare, il video su profilo Instagram di uno di loro, mostra i due che, fermi a bordo di una strada a Coriano contattano il numero d’emergenza 118, parlano con un operatore e aspettano ridacchiando un’ambulanza. I militari hanno quindi identificato e denunciato i due ragazzi per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.