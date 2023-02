Due incidenti di tir bloccano l’A13 Camionista incastrato tra le lamiere

di Federica Orlandi

Una serie di sfortunatissimi eventi. È quella che si è susseguita nel giro di tre ore, ad appena un chilometro di distanza, ieri nell’autostrada A13 Bologna-Padova. Dove si sono verificati due indicenti, distinti e indipendenti l’uno dall’altro, tra il chilometro 11 e il chilometro 12, in direzione Nord. Coinvolti quattro mezzi pesanti, anche se fortunatamente soltanto una persona è rimasta ferita, e non in maniera gravissima: si tratta di un camionista di 46 anni, residente a Frosinone, che è rimasto incastrato tra le lamiere del suo tir a seguito del triplice tamponamento avvenuto nel primo pomeriggio. Ma andiamo con ordine.

Il primo incidente si è verificato ieri mattina intorno alle 10.30: un tir che trasportava cartone e lastre di cartongesso ha preso improvvisamente fuoco per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. Con ogni probabilità la causa è legata a un guasto del mezzo pesante. Sul posto sono immediatamente intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco: i pompieri hanno estinto le fiamme e proceduto alla bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio, ma per permettere che queste operazioni di spegnimento avvenissero in completa sicurezza il tratto di autostrada interessata è stato chiuso al traffico. In questo caso come anticipato non ci sono stati feriti, ma non sono mancati ingenti disagi al traffico. Tutto ciò avveniva all’altezza del chilometro 11 dell’autostrada, in direzione Nord.

Circa tre ore dopo, attorno alle 14, all’altezza del chilometro 12 ecco che è avvenuto un altro incidente, in cui sono rimasti coinvolti ben tre tir. I quali, per motivi che ancora una volta dovranno essere chiariti e verificati dalle forze dell’ordine incaricate, si sono tamponati tra loro, in uno scontro a catena.

Il camionista quarantaseienne è stato il solo a rimanere incastrato tra le lamiere; per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno soccorso tempestivamente. L’uomo è rimasto cosciente durante l’intervento e nel trasporto in elisoccorso fino all’ospedale Maggiore. Le sue condizioni, apparse in un primo momento molto serie, sono state poi riqualificate di media gravità una volta raggiunto il nosocomio, dopo che l’autista ha ricevuto le prime cure da parte dei medici del pronto soccorso. Nessun altro degli uomini alla guida degli altri due mezzi pesanti coinvolti è rimasto ferito, né sono stati interessati altri veicoli: i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Altedo si sono comunque visti costretti a chiudere il tratto di autostrada compreso tra le uscite di Bologna Interporto e di Altedo in direzione Padova. Sull’asfalto infatti si erano create alcune pozze di gasolio fuoriuscito dai tir incidentati, rendendo pericoloso il manto stradale, che è stato necessario perciò pulire e mettere in sicurezza prima che fosse possibile renderlo di nuovo accessibile alle auto. L’autostrada è stata riaperta soltanto dopo le 17.

Si sono registrate lunghissime code: al momento della riapertura dei caselli, si erano superati i quattro chilometri di mezzi fermi incolonnati. Per il resto del pomeriggio, poi, i veicoli sono stati costretti a viaggiare su una sola corsia, dunque i disagi benché ridotti non sono spariti. Quasi tre ore dopo (attorno alle 20) erano ancora tre i chilometri di coda in direzione Padova.