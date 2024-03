’Due mani per vedere’: percorso per disabili visivi Il Museo civico del Risorgimento presenta un nuovo percorso audiotattile per favorire l'accesso alle collezioni alle persone con disabilità visiva. Grazie al supporto del Lions Club Bologna San Petronio, sono stati realizzati strumenti come testi in braille, file audio e mappe tattili per rendere la visita più coinvolgente. Il kit di accoglienza include mappe e guide per l'esplorazione autonoma, offrendo un'esperienza completa e inclusiva.