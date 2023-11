Due manovali edili per piattaforme aeree

Cercasi due manovali edili a Bologna. Le figure ricercate si dovranno occupare di manutenzioni generali. Per questa ricerca, è preferibile aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione o nel settore di almeno due anni. In più, è preferibile essere in possesso del patentino PLE (Patentino Piattaforme Aeree) ed essere a conoscenza dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) e del loro utilizzo nei lavori in quota. È richiesto essere in possesso della patente B ed è preferibile essere automuniti. L’annuncio, per il quale non sono previste trasferte, è rivolto a entrambi i sessi. Il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici. La tipologia di contratto è CCNL applicato Commercio - Livello 6 a tempo determinato. Gli orari giornalieri sono dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. I giorni di riposo sono sabato e domenica.

Questa offerta di lavoro scade martedì 7 novembre e per candidarsi bisogna registrarsi al portale Lavoro per Te.