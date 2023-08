Due mesi ’a scrocco’ nell’agriturismo

Bologna, 2 agosto 2023 – Avevano deciso di soggiornare per circa due mesi in un agriturismo di San Benedetto Val di Sambro, non è chiaro se con la scusa di una vacanza oppure per lavoro, ma non hanno saldato il conto con il gestore della struttura. Una coppia di italiani, entrambi sulla quarantina, sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta a seguito dell’intervento dei carabinieri della compagnia di Vergato.

Tutto comincia all’inizio dell’estate quando la coppia, lui campano e lei abruzzese, decide di prenotare una camera nella struttura dell’Appennino bolognese. La vacanza procede senza particolari intoppi fino al momento del saldo. Il conto, del valore complessivo di circa duemila euro, non è infatti mai stato saldato.

I due, dopo essersi allontanati dall’agriturismo senza pagare, sono stati subito contattati dal gestore che ha iniziato a sollecitare la coppia affinché venisse pagato il conto della stanza. Con il passare dei giorni, le telefonata si sono intensificate e i due continuavano a promettere un saldo che alla fine non è mai arrivato.

Un atteggiamento che ha allarmato il gestore dell’agriturismo che ha deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri fornendo loro i nominativi dei due ospiti, lasciati al momento della prenotazione.

I militari dell’Arma hanno quindi provveduto a identificare gli autori del mancato pagamento: entrambi sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta. A seguito di un controllo, è anche risultato che l’uomo fosse già noto alle forze dell’ordine per reati simili. Ad avere la peggio è stato il gestore dell’agriturismo che con ogni probabilità non recupererà il mancato incasso della camera.