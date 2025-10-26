Due mesi di cantiere per la nuova rotatoria

Da domani, a San Giovanni in Persiceto, partiranno i lavori per la realizzazione della nuova rotonda all’intersezione tra via Modena e la circonvallazione Liberazione (nella foto). Per tutta la durata dell’intervento, previsto fino a dicembre, la sede del cantiere coi mezzi d’opera sarà collocata in via Montefiorino dove sono previste modifiche alla viabilità: restringimento della carreggiata con senso unico alternato; istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in entrambi i lati della strada, per il tratto interessato dall’area di cantiere e limite di velocita di 20 chilometri orari.

Le modifiche alla viabilità che riguardano la realizzazione della rotatoria cambieranno invece a seconda delle singole fasi dei lavori. Durante la prima fase, da domani e per circa sette giorni, verranno rimossi i semafori dall’intersezione tra via Modena, circonvallazione Liberazione e via Guardia Nazionale. E verrà apposta una segnaletica provvisoria affinché la circolazione dei veicoli avvenga in senso rotatorio. Contemporaneamente verrà ristretta la carreggiata sui due rami di circonvallazione Liberazione. Durante la seconda fase, che durerà circa una settimana, nell’area di intersezione i veicoli dovranno continuare a circolare in senso rotatorio ed entreranno in vigore altre modifiche alla viabilità: divieto di accesso in via Guardia Nazionale per i veicoli provenienti da circonvallazione Liberazione e via Modena; l’ultima deviazione possibile per i veicoli diretti verso il centro e provenienti da circonvallazione Vittorio Veneto sarà in via Frati; mentre l’ultima deviazione per chi proviene da circonvallazione Dante sarà in via Dogali verso via Pio IX e divieto di transito per pedoni e ciclisti nel tratto ciclo - pedonale dell’area di intersezione.

Sempre in tema di lavori stradali, per via della posa della rete in fibra ottica, la polizia locale ha disposto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata (residenti esclusi) domani e martedì dalle 7 alle 18 nella via Cassola di sotto, nel tratto compreso tra via Cavallazzo e il civico 12 di via Cassola di Sotto; da mercoledì a venerdì dalle 7 alle 18, in via Santa Margherita, dal civico 3 al civico 10; martedì 4 e mercoledì 5 novembre dalle 7 alle 18, in via Virginia, nel tratto compreso tra via dei Morti al civico 17 di via Virginia. Altri lavori stradali sono previsti, da domani al 14 novembre, in via Sasso, nel tratto compreso via Prugnolo e l’intersezione con il tratto interno comprendente i civici da 21 al 27.

p. l. t.