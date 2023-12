Due minorenni ritrovate in stazione: erano fuggite di casa. E 14 adolescenti molesti riportati nelle loro comunità

Nell’ambito dei controlli ad alto impatto che la Questura ha messo in campo in questi giorni con numerose pattuglie e un elicottero che ha sorvolato la città, nei pressi della stazione sono state identificate e riaffidate alle famiglie due ragazze italiane, minorenni, che mancavano da casa da una settimana. Le giovani risultavano scomparse da Firenze e avrebbero vissuto di espedienti e fatto la colletta per restare la città. Sono state trovate dagli agenti in piazza delle Medaglie d’oro, spiega il vicedirigente della Squadra mobile Carmelo Contissa, e riconsegnate ai genitori, che avevano denunciato la scomparsa. In piazza VIII Agosto poi sono stati identificati e ricollocati nelle comunità che li ospitano 14 minori stranieri non accompagnati, segnalati più volte alla polizia per comportamento molesto.