Due mostre, poesie e concerto. L’arte si svela a Cà La Ghironda

Arte, musica e poesia protagoniste del pomeriggio al museo d’arte contemporanea Cà la Ghironda di Zola dove alle 16 nella sala delle colonne verrà inaugurata la mostra personale di Aldina Vanzini Villanova (nella foto) con ceramiche ed opere riunite sotto il titolo: ‘E aspetto che decida per me il fuoco’. Dell’artista, già insegnante, protagonista della vita associativa nell’Unione cattolica artisti italiani bolognese, Francesco Martani ebbe a scrivere che "nelle sue opere vi è un impatto fra l’umanità e la poesia che rimane la più elevata espressione, il suo modo di raccontare un dialogo senza fine". La visione delle ceramiche d’artista è accompagnata dalle poesie di Alessandro Riccioni. L’esposizione sarà visitabile fino al 3 dicembre. A seguire l’associazione artistica di Venezia "Sogno Di...segnando" presenta presso lo spazio atelier la seconda mostra in programma a Cà la Ghironda intitolata: Natura naturans’ con opere di Renzo Colognese, Eliana dell’Olivo, Damayanthi Gamwari, Stefano Grasselli, Veronica Longo, Monica Martin Hikaru Miyata, Susi Piazza, Eva Sambo, Ida Tampellini e Waalterina Zanellati. Questa mostra rimarrà in esposizione fino al 10 dicembre. A conclusione del pomeriggio il concerto per pianoforte di Ines Olshevska che reinterpreterà attraverso la musica le opere della mostra Natura naturans.