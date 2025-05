Due motociclisti sono rimasti feriti. Lo scontro con un furgoncino

Ancora un incidente sulle strade della provincia, per fortuna senza gravi conseguenze. Lo scontro, tra due moto e un furgone, è avvenuto verso le 12 sulla ss65 Futa, in territorio di Loiano, all’altezza con via Manfredi. Le moto, condotte da un 32enne e da un 28enne, stavano percorrendo la Futa in direzione di Loiano paese. Il furgone, invece, stava scendendo dalla montagna verso Bologna. Stando a quanto ricostruito, le moto si sono affiancate e si sono toccate facendo cadere a terra i motociclisti. Uno dei due, il 32enne, cadendo è finito nella carreggiata opposta, mentre arrivava il furgoncino contro cui ha, poi, impattato. La moto si è andata a incastrare, quasi scivolando, sotto al camioncino. Il conducente ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Pianoro, la Polizia Locale e i sanitari con ambulanza, automedica ed anche elisoccorso. Il 32enne con ul trauma toracico è stato portato in eliambulanza, mentre l’amico 28enne ha riportato traumi minori nella caduta al suolo.

Zoe Pederzini