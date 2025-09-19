Due nascite teleguidate nell’arco di un’ora: l’operatore del 118 ha assistito i papà

Bologna, 19 settembre 2025 – Due neonati e un unico sguardo ‘virtuale’ a vegliare sul loro primo incontro con il mondo. Lo sguardo dell’infermiere Francesco Onofri, che ieri mattina, direttamente dalla centrale operativa del 118, nell’arco di appena sessanta minuti ha teleguidato due parti a decine di chilometri di distanza.

"Due momenti avvenuti a brevissima distanza e capaci di regalarci un’emozione difficile da descrivere a parole – spiega Onofri –. Il primo parto è avvenuto in strada, a Dugliolo, all’interno dell’automobile con la quale i genitori si stavano dirigendo verso l’ospedale. Grazie alla tecnologia FlagMii, siamo riusciti a guidare ogni fase attraverso una videochiamata. Abbiamo potuto osservare in tempo reale quanto stava accadendo e fornire istruzioni precise al papà, che si è dimostrato estremamente collaborativo. Fino poi ad arrivare al momento della nascita quando abbiamo visto, in diretta, venire alla luce il neonato".

Erano da poco sorte le prime luci dell’alba quando, ieri mattina, mamma Cinzia ha sentito le contrazioni farsi sempre più forti. "Avevo appena chiamato il mio compagno per farlo rientrare dal lavoro e siamo subito partiti da Molinella. Credevo servisse più tempo, invece durante il tragitto verso l’ospedale ci siamo dovuti fermare a Dugliolo: lì nostro figlio è venuto al mondo grazie al supporto in videochiamata con il 118 – riavvolge il nastro la giovane mamma –. Gli operatori hanno guidato il papà passo dopo passo, fornendogli tutte le istruzioni necessarie. Il nostro piccolo Mattia è nato in macchina e, dopo l’arrivo dell’ambulanza, siamo stati subito trasportati all’ospedale di Bentivoglio. È successo tutto così in fretta e in un modo così insolito che, a ripensarci, faccio ancora fatica a realizzare: è stata un’emozione fortissima che non potrei riuscire a spiegare a parole".

L’altra mamma che ha partorito seguendo le indicazioni dell’operatore del 118

Poco tempo dopo, nella stessa mattinata, è stato il momento del secondo bebè. "In questo caso abbiamo assistito i genitori mentre si trovavano in casa e in attesa che l’ambulanza arrivasse a Gallo Bolognese" spiega Onofri, che ha attivato una videochiamata per guidare il papà nelle prime manovre, spiegandogli come spostare la mamma sul divano, predisporre asciugamani puliti e monitorando minuto dopo minuto l’evoluzione, oltre a fornire aggiornamenti sull’arrivo dei soccorsi. Intorno alle 8.30, dopo l’arrivo dell’ambulanza, la mamma era già in sala parto al Sant’Orsola, dove il piccolo è venuto alla luce. "Una situazione inizialmente delicata che abbiamo monitorato con grande attenzione – spiega – e che poi si è sviluppata senza nessuna complicazione".

Una doppia emozione che ha legato così due momenti distinti con un unico filo invisibile. "La tecnologia ha funzionato perfettamente e, in entrambi i casi, tutto è andato per il meglio. In situazioni come queste, per i genitori è fondamentale sapere che dall’altra parte del telefono ci sono professionisti competenti pronti ad assisterli e supportarli. Si tratta di un aiuto concreto anche dal punto di vista psicologico – conclude Onofri –. Anche da remoto riusciamo così a fornire un appoggio reale nell’attesa dei soccorsi. Inoltre, il videocollegamento ci consente di osservare direttamente cosa sta accadendo in quel momento, con una precisione che ovviamente va ben oltre quella che può offrire una semplice telefonata".