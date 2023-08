Due notti di cinema all’italiana

Doppio appuntamento col cinema all’aperto oggi e domani nell’arena estiva del Gran Reno di Casalecchio dove stasera alle 21.30 per la rassegna organizzata in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna e il patrocinio del Comune è in programma la proiezione del thriller ’L’ultima notte d’amore’, regia di Andrea di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino. Un film che ha ottenuto cinque candidature ai Nastri d’argento e che vede protagonista un tenente di polizia di nome Franco Amore la notte prima del suo pensionamento viene chiamato per indagare sull’omicidio del suo migliore amico. Ancora una pellicola italiana in programma domani con ’Grazie Ragazzi’: una drama-comedy firmata da Riccardo Milani e interpretato da Antonio Albanese e Sonia Bergamasco.