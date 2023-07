Due nuove palestre da otto milioni di euro

San Lazzaro investe nello sport: quasi 8 milioni di euro di fondi per la costruzione di due nuove palestre.

"Sono molto orgoglioso di annunciare l’avvio di due cantieri - spega l’assessore alla Sport, Luca Melega. Il primo è per la costruzione di una nuova palestra che vicarierà la funzione delle due palestre Jussi e della palestra Donini. La dimensione sarà tale da poter ospitare fino a tre campi da pallavolo in parallelo. Il secondo è per realizzare una palestra sull’area di sedime di un campo da calcio a 5 in via Woolf. Al termine dei lavori di demolizione e costruzione avremo una palestra in più che ci consentirà di aumentare la risposta alla crescente domanda di spazi che ci pone il movimento sportivo sanlazzarese in costante espansione – sottolinea.

Nel dettaglio la nuova palestra sarà un impianto omologato Coni che potrà ospitare anche 200 spettatori. Complessivamente l’intervento del nuovo corpo palestre prevede una superficie utile di 2.250 metri quadrati per un costo totale di 7.200.000 mila euro, di cui 3.780.000 da contributo Pnrr. Il progetto sarà un naturale prolungamento degli adiacenti corpi edilizi della scuola Jussi-Donini. In continuità con gli altri spazi, la grande copertura in legno, definita da sinuose forme organiche, coprirà gli spazi della palestra e gli spazi esterni di sosta e gioco in cui i bambini e gli adolescenti potranno dedicarsi a attività ludiche e sportive.

A conclusione dei lavori di costruzione, i locali e i servizi della palestra principale con accessi dedicati per atleti e pubblico saranno destinati non solo alle attività motorie degli alunni di entrambe le scuole, ma anche a quelle delle società sportive locali in orario extra-scolastico. Il progetto relativo alla riqualificazione di uno spazio che oggi ospita un campo di calcio a 5, prevede la trasformazione in un campo polivalente coperto di superficie tale da poter ospitare un campo di pallamano. Verrà realizzata una tensostruttura in acciaio con copertura e tamponamenti telonati a tende scorrevoli. La superficie utile è pari a 1.320 metri quadrati e anche in questo caso è prevista l’omologazione Coni. Il costo è pari a 680.000mila euro.

"Un’attenzione allo sport sempre crescente sul territorio - spiega l’assessore– lo scorso 8 giugno nel nuovo campo di calcio in sintetico omologato per campionati fino alla categoria Eccellenza, che ha brillantemente superato il collaudo dell’alluvione mostrando una ottima capacità drenante, abbiamo ospitato su richiesta della FIGC, un raduno di preparazione delle calciatrici nell’ambito del progetto Calcio+ U15 femminile in ottica di selezione per le nazionali maggiori. La qualità del campo è stata particolarmente apprezzata dallo staff tecnico della Nazionale e dai dirigenti federali".

Zoe Pederzini