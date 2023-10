Due nuove sezioni al nido. I prof bocciano il Comune

I 124 insegnanti dell’istituto comprensivo 7 bocciano la proposta del Comune, via assessore alla Scuola Daniele Ara, di aprire, da gennaio, due sezioni di nido comunale dentro la materna Villetta Mattei, trasferita da via Mattei nella nuova sede di via Martelli, accanto all’elementare Tempesta. Dando così vita al polo dell’infanzia 0-6 anni che potrebbe essere intitolato alla pedagogista del Comune, Paola Marchetti. A fronte del no ai 40 posti, i 124 dicono sì ad una sezione da 20. Gli stessi genitori della Villetta Mattei silurano le due sezioni. Lunedì si riunisce il Consiglio di Istituto (Cdi) del comprensivo per la decisione finale. A determinare il no, molteplici motivi. Per fare posto a due sezioni di nido (ad oggi ce ne è per una) si deve spacchettare in corso d’anno una sezione della materna, con i bimbi smistati nelle altre due. Materna per cui l’assessorato ha bloccato le iscrizioni dal 22 settembre. Lo spacchettamento è, quindi, un atto insostenibile e, per lo Stato, impossibile da un punto di vista tecnico: l’anno è cominciato, le iscrizioni accolte, le due maestre della terza sezione di materna, a settembre, perdono il posto e il Piano dell’offerta formativa, firmato dai genitori, prevede tre sezioni e un progetto educativo.

Pronta la replica dell’assessore Ara che lunedì parteciperà al Cdi, mentre la mattina "incontrerò il Provveditore" cui spetta il compito di "autorizzare" le sezioni di materna. Dopodiché "discuteremo nel rispetto reciproco", ma "entro la settimana assumeremo una decisione". Anche perché, fa notare Ara, "l’edificio è del Comune" e "non si può lasciare una scuola mezza vuota" data "questa importante novità pedagogica che può aprire un confronto". Sarebbe la prima volta che un nido comunale si trova dentro una materna statale. Si tratta, "di un’opportunità unica, di una sperimentazione innovativa, peraltro, in una zona ‘fragile’ in cui non c’è un nido". Nel frattempo, Ara annuncia "l’apertura, a gennaio, di una sezione". Sulla seconda si valuterà l’andamento delle iscrizioni 2023-2024 della materna a gennaio che, se in calo, lasceranno spazio per la seconda sezione di nido. In primavera "organizzeremo una festa per il nuovo polo". Ara non nega "la fatica del percorso. Le risorse (1 milione di euro circa) le abbiamo reperite a settembre".