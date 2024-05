Due nuovi Cau in città. Uno al Maggiore e l’altro al Sant’Orsola: "Cureranno 200 persone"

Due nuovi Cau, Centri assistenza urgenza, in città: precisamente uno all’interno del Maggiore e uno al Sant’Orsola. Le due strutture sono operative già da ieri mattina e dovrebbero alleggerire i Pronto soccorso generale di circa duecento persone al giorno, assistendo tutti quei pazienti che si presentano con patologie non gravi, i cosiddetti codici bianchi e verdi.

Il Cau del Maggiore è collocato al piano terra della palazzina L. Si accede dall’ingresso principale sia nelle ore diurne che notturne. Gli ambulatori sono cinque, di cui tre ambulatori medici, uno infermieristico e il quinto dedicato all’osservazione del paziente. Il Cau del Sant’Orsola, invece, è situato al piano terra del padiglione 2 e si accede dall’ingresso di via Albertoni. Ci sono quattro ambulatori, uno per l’accoglienza e l’osservazione del paziente ma è anche adibito ad ambulatorio infermieristico. Si aggiungono altre due aree: una dedicata all’accettazione dei pazienti, l’altra destinata all’attesa dei pazienti. In entrambe le strutture saranno presenti in orario diurno (dalle 8 alle 20) due medici, due infermieri e un operatore socio-sanitario, ai quali si aggiunge un ulteriore medico di supporto tra le 12 e le 18, mentre in orario notturno (dalle 20 alle 8) sono operativi un medico e un infermiere.

Durate l’inaugurazione dei due Centri, è stato annunciato anche un forte investimento per quanto riguarda l’ospedale Maggiore: circa 400 milioni di euro, non provenienti dal Pnrr e che quindi dovranno essere reperiti tra le risorse a disposizione della Regione e che andranno a ridisegnare non solo il nosocomio, dove verranno sicuramente ampliati il settore Materno-infantile e tutta l’area dell’Emergenza-urgenza, ma anche l’area circostante. Questo perché, come ha sottolineato il sindaco Matteo Lepore, presente al taglio del nastro "questa zona con l’arrivo della fermata del tram, del parcheggio e dei collegamenti con Ravone e Prati di Caprara, è destinata a diventare una zona strategica e molto importante per la città".

L’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini ha ribadito come "il Maggiore sia parte integrante non solo della sanità bolognese, ma anche della Città metropolitana per tante discipline, fra cui il trauma center e deve sempre più collegarsi con il Policlinico e le altre strutture territoriali. Qualità ed efficienza sono al centro delle nostre politiche sanitarie, ma in questo momento sono stati tolti 100milioni di euro per l’antisismica con cantieri aperti. La sfida è grande – prosegue – non solo nell’Emergenza-urgenza ma anche nell’abbattimento dei tempi per chi è in lista d’attesa".

"I primi pazienti che si sono presentati al Cau del Maggiore questa mattina (ieri), erano tutti casi non assolutamente gravi – spiega Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl –. Segno che le persone hanno capito come funzionano queste strutture". Mentre Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico, fa notare come "l’apertura del Cau sia un pezzo di territorio che entra nel Sant’Orsola, come già ce ne sono altri. Una novità interessante in quanto il Cau rappresenta un momento per rafforzare il percorso di continuità nella cura e di alleggerimento del Pronto soccorso generale".

Monica Raschi