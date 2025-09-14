La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Bologna
CronacaDue nuovi defibrillatori nelle frazioni
14 set 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
Due nuovi defibrillatori nelle frazioni

Gli apparecchi sono stati installati alle Budrie e a San Matteo della Decima .

Addestramento al defibrillatore

Addestramento al defibrillatore

Per approfondire:

Da alcuni giorni sul territorio comunale di San Giovanni in Persiceto sono disponibili due nuovi defibrillatori automatici, uno in piazza 5 Aprile a San Matteo della Decima e uno in piazza Caduti della Libertà a Le Budrie. I due dispositivi rientrano tra quelli acquisiti dall’Ausl di Bologna, nell’ambito dell’intervento finanziato dalla Regione, con l’obiettivo di garantire un progressivo aumento e diffusione dei defibrillatori al di fuori dalle aree ospedaliere, per poter intervenire più tempestivamente in caso di arresto cardiaco. I due defibrillatori, sono stati ceduti in comodato d’uso gratuito al Comune, che si è occupato di installarli nei luoghi ritenuti più opportuni, anche in base alla collocazione di altri defibrillatori presenti sul territorio. I nuovi defibrillatori saranno integrati con il sistema Dae responder, in dotazione alle centrali 118 regionali: in questo modo sarà possibile la verifica da remoto del loro stato.

L’app multifunzione è stata pensata per consentire alla centrale operativa del 118, quando viene identificato un sospetto caso di arresto cardiaco, di individuare la posizione del defibrillatore più vicino. E di allertare i volontari che hanno dato la propria disponibilità a intervenire in quel settore. Sul sito dedicato al progetto regionale Dae respondER - www.118er.it/dae/dae - è disponibile una mappa interattiva, in continua evoluzione, per sapere dove si trovano i defibrillatori ad uso pubblico più vicini alla propria zona.

p. l. t.

© Riproduzione riservata