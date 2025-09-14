Due nuovi defibrillatori nelle frazioni

Da alcuni giorni sul territorio comunale di San Giovanni in Persiceto sono disponibili due nuovi defibrillatori automatici, uno in piazza 5 Aprile a San Matteo della Decima e uno in piazza Caduti della Libertà a Le Budrie. I due dispositivi rientrano tra quelli acquisiti dall’Ausl di Bologna, nell’ambito dell’intervento finanziato dalla Regione, con l’obiettivo di garantire un progressivo aumento e diffusione dei defibrillatori al di fuori dalle aree ospedaliere, per poter intervenire più tempestivamente in caso di arresto cardiaco. I due defibrillatori, sono stati ceduti in comodato d’uso gratuito al Comune, che si è occupato di installarli nei luoghi ritenuti più opportuni, anche in base alla collocazione di altri defibrillatori presenti sul territorio. I nuovi defibrillatori saranno integrati con il sistema Dae responder, in dotazione alle centrali 118 regionali: in questo modo sarà possibile la verifica da remoto del loro stato.

L’app multifunzione è stata pensata per consentire alla centrale operativa del 118, quando viene identificato un sospetto caso di arresto cardiaco, di individuare la posizione del defibrillatore più vicino. E di allertare i volontari che hanno dato la propria disponibilità a intervenire in quel settore. Sul sito dedicato al progetto regionale Dae respondER - www.118er.it/dae/dae - è disponibile una mappa interattiva, in continua evoluzione, per sapere dove si trovano i defibrillatori ad uso pubblico più vicini alla propria zona.

p. l. t.