Due nuovi sensi unici in piazza Bergamini. Lavori sulla Trasversale

Due nuovi sensi unici in piazza Bergamini a San Giovanni in Persiceto. Li ha istituiti recentemente l’amministrazione comunale. Il primo ha l’entrata da via Cappuccini fino a via della Pace e sono stati realizzati parcheggi sul lato destro. Il secondo ha l’entrata da via della Pace con circolazione antioraria e uscita su via Della Pace. E sempre in tema di viabilità Anas ha comunicato che da ieri fino al prossimo 15 dicembre la strada statale SS 253 Bis "Trasversale di Pianura" sarà interessata parzialmente da lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, a partire dalla rotonda del Poggio.