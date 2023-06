Due palazzoni in via Toscana I residenti: "Mostri urbani"

Un comitato contro i "mostri urbani" delle ex-scuole Ferrari. È in programma la costruzione di due torri di nove e sette piani, con 39 appartamenti con garage, 11 uffici, due negozi e 15 posti auto riservati a clienti e dipendenti. I residenti di San Ruffillo sono preoccupati per la mancanza di un parcheggio pubblico, per il traffico e per l’inquinamento dovuto alla mancanza di verde. I portavoce dei cittadini Elena Barilli e Luca Faggioli e l’architetto Piergiorgio Rocchi, anche componente del consiglio di amministrazione della fondazione Villa Ghigi, sono consapevoli che i piani non potranno essere "scardinati", ma hanno comunque richiesto una revisione della forma. "Non è ragionevole – lamenta il comitato ‘Mostri Urbani via Toscana 136‘ – che in cambio di una scuola si perda verde, superficie permeabile, si incrementi il traffico, il problema rumore e dei parcheggi pubblici e si limiti l’irraggiamento solare rispetto alle attuali regole di riqualificazione urbana". Il comitato ha chiesto una riunione urgente al sindaco e alla presidente di Quartiere Marza Benassi. La Rerum Capital S.p.a, ente immobiliare che gestisce i cantieri, ha annunciato che i lavori si concluderanno entro il 2025.

Nicola Maria Servillo