Due panchine rosse all’ingresso di Cna: "Impegno quotidiano e permanente"

Due panchine dipinte di rosso all’ingresso della torre Cna in viale Aldo Moro, sede dell’associazione, come segno permanente dell’impegno del sistema Cna Bologna e di tutti i suoi associati a combattere ogni forma di violenza, a promuovere il rispetto per le donne e a sostenere la parità di genere. Sono state inaugurate ieri: hanno partecipato le collaboratrici e i collaboratori di Cna Bologna che sono scesi dai loro uffici, indossando un accessorio rosso, ulteriore segno di impegno e di unità in una causa importante. "È un ulteriore messaggio che abbiamo voluto dare – commenta Antonio Gramuglia, presidente Cna Bologna –, l’impegno contro la violenza alle donne deve essere quotidiano, non legato solo a una giornata".