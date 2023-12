Due parole con i nostri ’Antenati’

Appuntamento stasera alle 21 al Teatro Laura Betti di Casalecchio, gestito da Ater, con Marco Paolini che porta in scena il suo spettacolo ’Antenati. The grave party’. Attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nonni, con le 4.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, quel piccolo nucleo africano da cui tutti proveniamo. Siamo una specie curiosa e fragile, capace di adattarsi al clima per colonizzare gli angoli più remoti del pianeta. Siamo stati prede e siamo diventati predatori.

Nella finzione del teatro Paolini dà vita ad una stravagante riunione di famiglia: tutti i nonni della storia sono chiamati a dare consigli sul futuro della nostra specie, a rischio di estinzione per catastrofici mutamenti climatici di origine antropica. La voce narrante sa infatti di essere la causa di tutti i suoi mali e si espone quindi al consiglio ma anche al giudizio della sua stesse specie. I temi di fondo di ’Antenati’ sono l’evoluzione e l’ecologia, ma in chiave epico-comica, i fatti e i problemi del presente si legano ai problemi del passato, colli di bottiglia dell’evoluzione, difficoltà e pericoli attraversati dai nostri antenati in 200.000 anni. Nello spettacolo si comincia raccontando di atomi e batteri e si prosegue descrivendo la migrazione di quei nonni, il loro arrivo sul palco e i tentativi di capire il modo di oggi.