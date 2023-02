Due progetti per i boschi minacciati dalle calamità

L’Unione dei Comuni Savena Idice, presieduta dal sindaco di Ozzano Luca Lelli (nella foto), si schiera in difesa delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Si parla in particolare dei comuni appenninici di Monghidoro e Loiano, colpiti da queste calamità negli anni scorsi: la Regione ha ammesso a contributo due progetti presentati dall’Unione dei Comuni Savena Idice per uno stanziamento di fondi che va oltre i 190mila euro.

Con deliberazione della Giunta regionale numero 1860 del 31 gennaio scorso sono stati ammessi a contributo due progetti presentati dall’Unione che prevedono, come richiesto dal bando regionale, la messa in sicurezza e il ripristino di boschi pubblici e privati di interesse pubblico, fortemente danneggiati da incendi, calamità naturali e colpiti da fitopatie, le malattie delle piante, e infestazioni parassitarie. Il primo progetto ammesso del valore di 137.112 euro è stato presentato dall’Unione per la prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici in località Alpe del comune di Monghidoro. L’importo esatto del progetto ammesso e quindi del conseguente contributo regionale è di 117.256 euro. Verrà cofinanziato con i proventi della vendita della massa legnosa a seguito dell’intervento per un totale di euro 19.855 dall’Unione.

Il secondo progetto del valore di 91.550 euro nasce per la prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici in località Monte Bastia del Comune di Loiano. Anche in questo caso l’importo del progetto ammesso a contributo regionale è di 77.636 euro e cofinanziato con alienazione della massa legnosa per un totale di 13.914 euro.

