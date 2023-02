Due progetti premiati dopo il crowdfunding

Dal crowdfunding e da Emil Banca 50mila euro per l’Agenda 2030. Ad avere successo, tra i progetti presentati, anche quelli dei Comuni di San Giovanni in Persiceto e Granarolo che, ora, da finalisti del progetto ‘Abbiamo un cuore in comune’ passeranno allo step successivo. Dopo il successo del crowdfunding, arriva anche il premio di Emil Banca per i cinque progetti presentati da altrettante amministrazioni locali nella scorsa edizione di Abbiamo un cuore in Comune. A vincere il premio dell’edizione 2022 del progetto che Emil Banca ha messo in campo assieme a Ginger per diffondere la cultura del crowdfunding civico come metodo per reperire risorse per il bene comune, è stato il Comune di Medesano per la campagna di raccolta fondi finalizzata alla riqualificazione e la promozione della stazione turistica climatica termale di Sant’Andrea Bagni.

Con la campagna on line su ideaginger.it, l’amministrazione aveva l’obiettivo di raccogliere 10mila euro ma alla fine ne ha raccolti oltre 13 mila. A questi si vanno ad aggiungere gli 8 mila euro del premio Emil Banca per "l’impegno dimostrato, la capacità della pubblica Amministrazione di gestire e promuovere la campagna, e per le relazioni create sul territorio". Altri riconoscimenti da parte di Emil Banca sono andati alle Amministrazioni di Formigine, Granarolo dell’Emilia, Gualtieri e San Giovanni in Persiceto, le cui campagne hanno tutte raggiunto gli obiettivi che si erano prefissati. Con le cinque campagne di crowdfunding sono stati raccolti 38 mila euro a cui si sono aggiunti i premi di Emil Banca per un valore complessivo di 12 mila euro. Il totale delle risorse che alimenteranno progetti dedicati al territorio, alla comunità o all’ambiente in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030, sono saliti così a 50 mila euro.

z. p.