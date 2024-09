Due quintali di hashish nella cabina del tir

Un arresto e 220 chili di droga sequestrati. Questo l’esito della maxi operazione degli agenti della Polizia locale Reno Galliera a Bentivoglio. A finire in manette, lunedì notte, un 51enne rumeno. L’uomo aveva occultato, in un vano con serratura ricavato nel tetto della cabina dell’autoarticolato che stava conducendo, 110 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 220 chili. Gli agenti del comandante Massimiliano Galloni stavano effettuando controlli nella zona industriale di Bentivoglio, perché nei giorni precedenti erano giunte notizie di alcuni furti perpetrati nella zona. A un certo punto la loro attenzione è stata attirata da un autoarticolato con targa rumena fermo lungo la strada, con il conducente intento a conversare con le persone a bordo di un’autovettura ferma a fianco del veicolo pesante.

Alla vista della polizia l’auto si è allontanata velocemente, senza consentire agli agenti di appurarne targa, marca e modello. Insospettiti da tale atteggiamento, gli agenti hanno ritenuto opportuno procedere ad un controllo dell’autoarticolato. Proprio mentre erano intenti a controllare il cronotachigrafo del veicolo pesante, installato nella parte alta della cabina, gli agenti hanno notato che il pannello posto a copertura dei diffusori per l’aria condizionata era stato manomesso e in parte staccato. Il pannello è stato rimosso e, sotto di esso, è spuntato un ulteriore pannello con serratura, la cui chiave è stata ritrovata dagli agenti nel vano portaoggetti della cabina. Aperto il pannello, al suo interno la locale ha notato un ampio vano sotto il tetto della cabina, in cui erano occultati ben 110 panetti di hashish di diverse pesature, per un peso complessivo di oltre 220 chili. Per l’ingente quantità di sostanza stupefacente trasportata e per le modalità di occultamento della stessa, il cinquantunenne è stato arrestato per trasporto di sostanza stupefacente e, su disposizione della Procura è stato portato alla Dozza di Bologna in attesa di giudizio. Lo stupefacente, il cui valore economico sul mercato clandestino supera abbondantemente il milione di euro, è stato sequestrato.

Soddisfazione ha espresso il comandante della Polizia Locale Reno Galliera, Massimiliano Galloni: "La quantità di stupefacente sequestrato è veramente rilevante. Complimenti ai miei collaboratori per le capacità professionali e l’acume investigativo dimostrati. Fondamentali anche le loro conoscenze tecniche in materia di autotrasporto, che ci hanno consentito di individuare il vano all’interno della cabina in cui lo stupefacente era stato nascosto".

Zoe Pederzini