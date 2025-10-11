Due ragazze negli anni Novanta. Musica e memorabilia al Gallery16

Celebrati anche, nel loro versante maggiormente sotterraneo, dal recente libro fotografico di Massimo Sciacca Prima del Duemila, gli anni ’90 a Bologna sono stati il periodo della declinazione senza fine dei linguaggi musicali, dal punk al rap, dalla dance al pop d’avanguardia. Un decennio di eccitazione culturale collettiva, che contagiava centri sociali e parrucchieri alla moda, discoteche e balere in periferia dove arrivavano super star globali, raccontato nella mostra che inaugura (ore 18) al Gallery16 (via Nazario Sauro 16), 2 girls and the 90’s, sottotitolo che recita, 10 anni di entusiasmo underground tra musica, arte, moda e stampa creativa. "Si tratta, dice Benedetta Cucci, che la cura insieme con Angela Zocco (sono loro, le ‘2 girls’), di una esposizione di memorabilia – siamo unite dalla passione sfrenata per il collezionismo – che abbiamo messo insieme in quel decennio che, a nostro avviso, è stato cruciale per lo sviluppo di Bologna come riferimento obbligato per la musica. Niente effetto nostalgia, ma il desiderio di ‘storicizzare’ e narrare da un personalissimo punto di vista, un tempo della quale siamo state fortunate protagoniste".

Un’epoca nella quale a Bologna è successo molto, sono nati inediti scenari sonori, ci sono stati artisti che qui hanno suonato subito prima della celebrità. "È stato un decennio nel quale la politica contava, ma si tingeva di forte creatività e dove piccole realtà organizzavano concerti destinati a entrare nella storia. Due esempi di questo cortocircuito tra il nostro amore per la musica e il coinvolgimento personale sono documentati nella mostra. C’è il video di Stop al panico, il brano registrato dagli Isola Posse All Stars, il gruppo rap nato all’interno del centro sociale occupato Isola nel Kantiere, dove è cresciuta buona parte dell’hip hop italiano, destinato poi a conquistare il grande pubblico. E la mia voce compare in quel disco. E poi in una teca ci sarà la audio cassetta della registrazione dell’intervista che Angela Zocco fece per Radio Città 103 a Kurt Kobain dei Nirvana in occasione del loro leggendario concerto del 1991 al Kryptonite a Baricella, organizzata da un’altra emittente indipendente, Radio Città del Capo. Il gruppo aveva firmato per una multinazionale discografica e sarebbe subito dopo diventato famosissimo. A quel concerto arrivarono giornalisti dei grandi media inglesi, come il settimanale New Musical Express".

Entrare nello spazio del Gallery 16 sarà come girovagare per le stanze delle case di Benedetta e Angela, una esperienza privata, "quasi voyeuristica", la definiscono le curatrici, una immersione in una atmosfera irripetibile, ricreata attraverso riviste dell’epoca, manifesti di concerti, dischi, capi di abbigliamento e tantissimi gadget, che allora erano molto utilizzati come forma di promozione. "Io ho messo a disposizione, dice Cucci giornalista del Carlino, quelli di Orea Malià, che negli anni ‘90 si afferma definitivamente come icona di uno stile che portava la strada nelle passerelle". E sarà proprio lui a salire in consolle alle 22 dopo le ‘2 girls’, per un dj set realizzato interamente con cd, ovviamente solo degli anni 90.

Pierfrancesco Pacoda