Due ragazzine fuggono dalla città: ritrovate dai carabinieri a Cremona dopo 24 ore

Sono scappate da Bologna la sera di mercoledì, spegnendo i loro cellulari e mandando in panico le loro due famiglie, che hanno dato l’allarme ai carabinieri e si sono messe alla loro ricerca: protagoniste due ragazzine di meno di 14 anni, italiane e residenti in città e in un Comune della provincia.

Immediate le ricerche dell’Arma, messe in campo in tutta Italia. Ai militari sono stati forniti le fotografie e i numeri di cellulare. Nel pomeriggio di giovedì, una delle due ha acceso il suo telefono, agganciandosi a una cella telefonica presente in Cremona. Subito i carabinieri del posto sono stati avvisati del fatto e hanno localizzato il cellulare in piazza Marconi. Una pattuglia è arrivata in zona e non ha faticato a individuare le due fuggitive, che stavano in un angolo della piazza, infreddolite. Le ragazzine sono state prelevate, rassicurate e portate nella caserma Santa Lucia, dove è stata offerta loro una confortante colazione. Nel contempo sono stati avvisati i genitori che si sono precipitati a Cremona e hanno prelevato le rispettive figlie, ringraziando i carabinieri per il prezioso aiuto fornito.

p. g. r.