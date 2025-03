Due rapine fallite. Banditi maldestri finiscono in cella

Per due volte tentarono di mettere a segno una rapina ai danni di altrettante attività economiche di Sasso Marconi. Sono i tre componenti della banda di malviventi identificati e arrestati pochi giorni fa con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso. Si tratta di un 18enne e un 25enne albanesi e un 30enne bolognese, disoccupati e residenti nel bolognese, che tra novembre e dicembre scorso avevano pianificato di rapinare un distributore di carburanti e una sala giochi e scommesse, entrambe con sede a Sasso.

L’altra mattina, a distanza di alcuni mesi dai fatti, sono stati identificati e arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale, che hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere disposta dalla Procura di Bologna. Il primo tentativo di rapina accadde la sera del 26 novembre, ai danni di un dipendente del Punto Snai di Viale Nuovo, una sala giochi e scommesse a poca distanza dalla piazza centrale. I malviventi attesero la chiusura del locale e sorpresero alle spalle il dipendente mentre abbassava la saracinesca. Lo assaltarono all’improvviso e lo minacciarono puntandogli una pistola alla testa.

"Adesso apri e ci dai tutti i soldi, sennò ti sparo" disse uno dei rapinatori ad arma spianata, aggiungendo poi l’ulteriore minaccia ben scandita: "Se fai suonare l’allarme ti sparo". Il dipendente non reagì in alcun modo e si stava avviando a eseguire quanto richiesto quando i raggi dei fari di un furgone che stava transitando nel piazzale vicino illuminò l’azione in corso. Un evento casuale che indusse la banda a desistere e darsi alla fuga a piedi in direzione della via Porrettana, dove furono ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

Poco meno di un mese dopo il secondo tentativo, anche questo andato a vuoto. Stavolta a mettere in fuga la banda, che stava per mettere in atto un’altra rapina ai danni della Mascagni Energy, furono i carabinieri. I tre avevano pianificato un colpo ai danni di questa importante stazione di servizio e distributore di carburanti di via Fiaccacollo, a lato della Porrettana nella frazione Fontana, ma anche in questo caso la rapina non era andata a segno per il controllo stradale esercitato da una pattuglia dei carabinieri. La misura cautelare della carcerazione è stata emessa dal Gip del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini.

Gabriele Mignardi