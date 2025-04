Due secoli di arte tra vedutismo e Secessione

Il recupero della conoscenza e l’approfondimento dell’arte bolognese dell’Ottocento sino all’inizio del Novecento da parte di Edoardo Battistini del Fondantico è iniziato da molti anni ed ha portato alla luce un momento molto significativo del nostro territorio. Per mantenere quindi il passo Battistini ha organizzato, alla Galleria Fondantico per giovedì 8 maggio, la mostra ’800 e ‘900 bolognese. Da Antonio Basoli a Ugo Guidi’, che abbraccia un lungo periodo denso di importanti pittori che hanno percorso le varie correnti artistiche.

Si parte dal 1830 con uno splendido acquerello del vedutista Basoli, che rappresenta un’officina da fabbro presso la chiesa di San Bartolomeo, quasi come una fotografia del tempo. Si continua con un’opera del pittore verista Luigi Busi, che mostra una giovane monaca in meditazione, evidenziando caratteri di eleganza e freschezza cromatica a lui molto consoni. La clientela borghese del prezioso Ottocento trova il suo crescente interesse nella Maison Goupil, di Adolphe Goupil facoltoso mercante d’arte francese che, per rappresentarne i costumi e gli usi aristocratici si interessa delle opere di Giovanni Paolo Bedini per indirizzarle sul mercato quale valido esempio del periodo. In mostra si può ammirare un suo olio su tavola L’amatore d’arte.

In un’esposizione così completa non può mancare l’insigne pittore naturalista Luigi Bertelli con la riscoperta di due opere di grandi dimensioni rappresentanti le cave di Monte Donato, o anche Mario De Maria simbolista dannunziano qui presente con un capolavoro del 1884 La Salomè. L’orientalismo è rappresentato da Fabio Fabbi, e sorprendente è la caricatura di Giorgio Pini, storico direttore de il Resto del Carlino, realizzata da Augusto Majani, detto Nasica. Di Alfonso Savini verrà esposto un bellissimo ritratto a mezzo busto di una giovane dama circondata da una pianta di glicine.

Il Secessionismo è delineato dall’arte dei cosiddetti ‘pittori dell’avanguardia moderata’, ovvero Protti, Romagnoli, Fioresi, Pizzirani. Poi Cleto Tomba con le sue prostitute, e per chiudere, come ultimo in datazione cronologica, Ugo Guidi che seppe rappresentare al meglio il gusto della borghesia bolognese dal Dopoguerra in poi. Info: Galleria Fondantico via de’ Pepoli 6/e. La mostra è aperta tutti i giorni e chiude l’8 giugno.

Nicoletta Barberini Mengoli