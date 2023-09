Due sessantenni arrestati per spaccio

Due sessantenni pregiudicati arrestati per spaccio: il primo, un 64 originario di Reggio Calabria e residente a Malabergo; il secondo un 67enne belga residenta in città. L’operazione è stata portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Molinella.

Lo scorso venerdì, verso le 16 l’attenzione dei carabinieri, impiegati un ordinario servizio di controllo del territorio all’interno del Savena, è stata richiamata dai, che si sono scambiati due plichi di colore bianco. Subito dopo il passaggio, il 64enne è tornato nella sua auto e si è allontanato; l’altro di 67 anni si è avvicinato dapprima al suo motociclo, un Suzuki di colore grigio per poi, una volta riposto il casco sotto la sella, trattenersi sotto i portici di via Cracovia, assumendo un atteggiamento nervoso e di una persona in attesa di un incontro. Sono stati entrambi fermati e perquisiti: nella disponibilità del 64enne, c’erano 2 involucri contenenti 110 grammi di cocaina, 1 bilancino di precisione più la somma in denaro pari a euro 440, mentre il 67enne aveva un involucro in carta contrassegnato dal numero “15”, contenente la somma in denaro pari a euro 1.500.

La sostanza stupefacente e il denaro, è stato tutto sequestrato, mentre i due uomini sono stati trattenuti e saranno processati per direttissima