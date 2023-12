Due spettacoli al teatro di Calcara

Doppio appuntamento venerdì e domenica prossima per la rassegna di prosa a Calcara riunita sotto il titolo di ScEmenza umana ed allestita dal Teatro delle Temperie. Venerdì alle 21 al teatro Calcara in programma la Mandragola di Niccolò Machiavelli: regia e adattamento Cristiano Roccamo, con Agnese Ascioti, Elisa Carucci, Gianluca d’Agostino e Nicolò Parodi, costumi Sonia Marianni, scene Giada Morri, musiche e canzoni Andrea Mazzacavallo, produzione Teatro Europeo Plautino. Domenica alle 17 in scena Ma che bella differenza di e con Giorgio Scaramuzzino: una conferenza-spettacolo sul tema delle differenze dal libro dell’antropologo Marco Aime.