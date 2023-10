Due Torri, lo studio di 13 anni fa: "Le vibrazioni peggiori? Dal vento"

Bologna, 24 ottobre 2023 – Nell’estate di 13 anni fa, l’ingegnere Raffaele Pisani stava lavorando proprio sotto (e dentro) le Due Torri di Bologna. Incaricato dall’allora Atc, oggi Tper, di fornire una consulenza di ingegneria acustica, su richiesta del commissario Annamaria Cancellieri, e di monitorare gli effetti delle vibrazioni del passaggio di bus e mezzi pesanti sul monumento simbolo di Bologna, oltre che su via San Vitale e Strada Maggiore. "Il lavoro fu molto approfondito – ricorda oggi Pisani, titolare dello Studio Acustica Pisani, a Sangano (Torino) –. Ho rilevato le vibrazioni con il traffico e senza, in tutti i piani e in entrambe le torri. Poi, presentai i risultati di fronte a un comitato di professori e alla stessa Cancellieri. Nessuno ebbe da ridire sulle conclusioni".

Ingegner Pisani, lei venne chiamato nel 2010, quando il sismologo Enzo Boschi, oggi scomparso, lanciò l’allarme sulla stabilità delle Torri. Ora torna alta l’apprensione per le condizioni della Garisenda. Come furono fatte le sue rilevazioni?

"Io e i miei collaboratori andammo sopra a entrambe le Torri con i sismografi, confrontando i dati registrati mentre passavano bus e pullman con quelli rilevati a traffico zero. Andai avanti e indietro dal laboratorio per alcune settimane, fu una cosa lunga".

Che tipo di bus passavano, anche quelli snodati?

"Sì quelli più ’leggeri’ ma anche i bus a due pezzi (il Civis, ndr), che dovevano essere impiegati dall’azienda di trasporti".

E quali furono le sue conclusioni?

"C’erano due frequenze di vibrazioni diverse. Quelle generate dai veicoli di passaggio, onestamente, non facevano oscillare le Torri. Le altre erano generate dal vento: più impattanti queste ultime, soprattutto negli angoli esterni dell’edificio".

Si parla anche di ’torsione’ della Garisenda. È possibile?

"Io misuro vibrazioni e rumori, non sono un esperto di statica degli edifici. In linea teorica, essendo la torre pesante, potrebbero esserci modifiche che derivano dal terreno e dai mutamenti che questo subisce con i cambiamenti climatici. Ma danni alle strutture dal traffico di passaggio io non ne ho viste".

Che altre rilevazioni fece?

"Feci misurazioni particolari in via San Vitale, in Santa Maria dei Servi e in Strada Maggiore, indagini per attenuare le vibrazioni, più per il fastidio segnalato dai residenti che per il reale impatto sulla stabilità degli edifici".