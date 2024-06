Perde la memoria sotto le Due Torri: anziana riconosce l’insegna dei carabinieri e viene aiutata

Bologna, 20 giugno 2024 – Era uscita di casa per una passeggiata sotto le Due Torri. A un certo punto, però, un vuoto di memoria ha colpito una 92enne bolognese. Storia a lieto fine a Bologna, con l’anziana aiutata dai carabinieri.

Residente in centro, non si ricordava più cosa stava facendo e dove stava andando. E’ stato il suo istinto a salvarla, portandola a fermarsi davanti all’insegna “Carabinieri” di via Galliera e a suonare ai militari della stazione Bologna Indipendenza per chiedere aiuto.

Alla vista dell’anziana, i carabinieri hanno capito che la stessa era stata colpita da una perdita delle capacità di richiamare alla mente ricordi, dati anagrafici e indirizzo di residenza. I carabinieri hanno così accudito, tranquillizzato e riscaldato la 92enne che aveva freddo, allertando poi anche il 118.

Grazie ai pochi dettagli che la stessa anziana aveva fornito, sono riusciti a rintracciare una nipote che è stata contattata e informata dell’accaduto. All’arrivo dei sanitari, la 92enne è stata trasportata all’Ospedale Maggiore per accertamenti.