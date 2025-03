Due uffici anagrafe chiuderanno. I cittadini lanciano una petizione

Giù le mani dagli uffici anagrafe di via XXI Aprile e di via Battindarno la cui chiusura, prevista per maggio, è stata scoperta dai residenti per puro caso. Cittadini che hanno messo nero su bianco il loro no in una petizione su change.org con cui chiedono al Comune di lasciare aperti i due uffici per "garantire un servizio pubblico equo e accessibile a tutti" e anche quella "trasparenza, responsabilità e il rispetto delle promesse dei recenti volantini". Corrono le firme: la contrarietà non è solo contro la decisione del Comune di sbaraccare i due uffici, ma soprattutto perché, a compensazione, si ipotizza un’apertura a Villa Serena in via della Barca.

"Questa doppia chiusura, già da maggio, contraddice quanto promesso poche settimane fa nei volantini che annunciavano nuove aperture, orari estesi e servizi migliorati", si legge nella petizione. Quei volantini, "datati marzo, sono stati consegnati da pochissimo tempo". Tuttavia, "da meno di un mese, c’è stata comunicata la chiusura di due uffici fondamentali". Rimarranno aperti via dello Scalo e via Marco Emilio Lepido, mentre "ne verrà aperto uno a Villa Serena" che "non compensa la perdita dei due punti di riferimento" al Porto-Saragozza e a Borgo Panigale-Reno. Ciò "creerà un forte disagio per i residenti. Si parla di città a 15 minuti e di ridurre l’uso dei mezzi privati, ma come faranno gli anziani, le mamme con bambini o i lavoratori a raggiungere Villa Serena? Quanti autobus dovrà prendere per arrivare alla prima anagrafe disponibile da via Saragozza, via Bellinzona o da via XXI Aprile?".

Dal Comune per ora nessuna novità, mentre dà man forte, ai cittadini, Fratelli d’Italia con la capogruppo Francesca Scarano e la consigliera Manuela Zuntini: "La raccolta firme è il segno che le scelte della giunta Lepore sono incomprensibili, non condivise e dannose per la comunità". Da settembre "chiediamo un’udienza conoscitiva sulla riorganizzazione degli Urp, non ancora convocata. Forse l’assessora al Bilancio, Roberta Li Calzi, ha impegni più urgenti che venire ad illustrare un progetto con un forte impatto?". Nel mirino delle consigliere ci sono Villa Serena e gli eventuali costi di via XXI Aprile. "La scelta di abbandonare via XXI Aprile non ha un senso nemmeno economico: il Comune è affittuario di una piccola porzione per cui paga meno di mille euro al mese". Quanto a Villa Serena, "è inadatta ad ospitare degli uffici, non ha ampi spazi per la sosta o il parcheggio. Quali spese dovrà affrontare il Comune per adeguare i locali dato che si tratta di una villa storica con spazi che ora sono utilizzati anche per il piano freddo del Comune?".

Federica Gieri Samoggia