Duecento aree da recuperare in città

La Staveco è un’area adiacente ai viali nella parte sud della città che ha sofferto per troppo tempo di lungaggini burocratiche e progetti sfumati. Ora ci siamo (pare). Quest’area di proprietà del Demanio è un moloch che si muove con tempi infiniti. La pubblicazione del bando per il concorso di progettazione è un primo piccolo passo. Staveco copre un’area di 9 ettari tra viale Panzacchi e il parco di San Michele in bosco e l’istituto Rizzoli. Ospiterà gran parte degli uffici giudiziari, edifici ristrutturati e 400 posti parcheggio. Trentacinquemila metri quadrati di strutture e, dopo una parziale demolizione, sono previste costruzioni per 3mila metri quadrati. Un progettone, che speriamo proceda spedito. Le aree dismesse in attesa di nuove destinazioni a Bologna sono circa 200. Quelle più discusse nel dibattito cittadino sono l’ex caserma Sani, che fu occupata dai centri sociali dopo lo sgombero in via Fioravanti, l’ex Caserma Perotti e l’ex caserma Stamoto, sulle quali da tempo dialogano Comune di Bologna e il Ministero della Difesa. Ma ce ne sono tante altre come l’ex caserma Masini, l’ex ospedale dei Bastardini, quello militare di via dell’Abbadia, l’ex sede postale di via Zanardi, l’ex scuola Sassoli e un gran numero di edifici all’interno dell’Ippodromo Arcoveggio. Migliaia di metri quadrati in attesa di nuova vita.

mail: [email protected]