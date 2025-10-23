Duello sui fondi per la Sanità. De Pascale contesta i vincoli: "Tocca alle Regioni decidere"

I soldi in più che ci sono in finanziaria per la Sanità "non coprono più prestazioni, ma consentono di non ridurre quelle che già stiamo facendo". Lo sottolinea il governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, tornando sui fondi aggiunti dal Governo. Ora, dal "governo dell’autonomia", de Pascale si aspetta che le Regioni possano destinare quei 2,4 miliardi in base alle loro esigenze specifiche, non siano insomma vincolati come destinazione. "Il dialogo che dobbiamo fare col governo è che questi fondi – afferma de Pascale – siano realmente liberi da poter utilizzare. Perché girano già delle bozze, delle circolari dove si dice che tot deve andare alla sanità accreditata, tot deve andare alla farmaceutica e così via... Diq eusto passo, alla fine, quando vai a fare l’elenco degli utilizzi e di quanti soldi avanzano, non ne rimangono tantissimi".

Invece, rileva il governatore, "ci può essere una regione che deve aumentare il personale, mentre un’altra regione magari il personale ce l’ha già. Ci può essere una regione che ha bisogno di potenziare l’ortopedia, un’altra che ha bisogno di potenziare un altro tipo di specialistica...". De Pascale ricorda peraltro che di miliardi aggiuntivi ne aveva chiesti tre. "Uno potrebbe dire che mancano 600 milioni, ma a me non piace la polemica spicciola, quindi ho colto la notizia positiva". Di fatto comunque si è passati "da una narrazione che diceva va tutto bene ad una presa d’atto che c’è un problema. E io ero anche abbastanza confidente, perché noi abbiamo delle difficoltà, ma ci sono delle regioni che già quest’anno sono andate sotto col giudizio della Corte dei Conti. Il giorno che salta l’Emilia-Romagna, sono già saltate trequarti delle regioni italiane".