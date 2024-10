Duemila alla Street Parade. La pioggia battente non ferma il corteo

La pioggia non ha fermato i tantissimi appassionati di musica tekno (diversa dalla techno, che seppur adrenalinica viaggia a ritmi più lenti) che ieri pomeriggio si sono radunati al parco di Villa Angeletti per la ‘Street Parade’. La manifestazione itinerante è tornata sotto le Due Torri dopo il grandissimo successo dell’edizione dell’aprile 2023, quando in città arrivarono diecimila persone.

Il corteo è partito con circa due ore di ritardo rispetto all’appuntamento fissato inizialmente, a causa della pioggia. Il serpentone "a colpi di cassone contro la repressione" ha attraversato via Francesco Zanardi, via Carracci, via Marco Polo, via Yuri Gagarin, via Piero Gobetti, via Franco Bolognese, piazza dell’Unità e via di Corticella fino ad arrivare al parco delle Caserme Rosse, dove i manifestanti hanno continuato la festa fino a tarda notte. La parata, a cui hanno partecipato circa duemila persone provenienti da diverse città d’Italia, è stata organizzata dal Movimento Arti Libere (Mal) e si è svolta senza scossoni.

Prima dell’inizio del corteo, che ha iniziato la propria sfilata intorno alle 19, la pioggia battente non ha comunque smorzato lo spirito dei ragazzi e delle ragazze presenti, che hanno scaldato l’atmosfera del parco di Villa Angeletti ballando a ritmo di musica tekno. Il serpentone della Street Parade ha causato alcuni disagi alla circolazione e alla viabilità cittadine, con le strade interessate dal passaggio dei manifestanti che sono state chiuse al traffico per consentire la sfilata dei carri: la parata è stata per tutto il tempo presidiata dalle forze dell’ordine, presenti con diverse camionette della polizia, ma anche agenti della polizia locale e della Digos.

Lo slogan del corteo, "a colpi di cassone contro la repressione", è una chiara presa di posizione contro il decreto anti-rave emesso dal governo ormai due anni fa e in generale contro provvedimenti che, secondo i manifestanti, mirano a reprimere il dissenso, non ultimo il ddl sicurezza recentemente approvato alla Camera.

All’annuncio della parata non sono poi mancate le polemiche, con alcuni utenti che sui social hanno criticato la scelta di fare la Street Parade lo stesso giorno della manifestazione nazionale a favore della Palestina, che si è svolta ieri pomeriggio a Roma. "Siamo qui oggi (ieri, ndr) – illustra Raffaele Montanino, fondatore del Movimento Arti Libere che organizza la Street Parade – contro la repressione che questo governo sta mettendo in atto. Ci impediscono di manifestare pacificamente, eliminano ogni forma di dissenso. Vediamo che sempre più spazi vengono a mancare, non solo a Bologna, ma in tutta Italia. Noi ci ribelliamo anche contro il ddl sicurezza, siamo vivi, ci siamo e abbiamo voglia di farci sentire attraverso l’arte e la cultura". In merito alle critiche per quanto riguarda la concomitanza con il corteo pro Palestina a Roma, Montanino replica invece che la scelta di organizzare il corteo in questa giornata non è stata fatta "assolutamente per dispetto, dato che la data della parata era stata già decisa da tempo. Esprimiamo anzi il nostro pieno sostegno alla causa palestinese e vogliamo trasmettere un messaggio di solidarietà e uguaglianza".

Polemiche sono nate anche per l’evento in sé: "Disagi, caos e traffico bloccato. Ogni volta che passano questi rivoluzionari in pantofole che si divertono a fare ’festa’ per strada, ma in realtà mandano messaggi d’odio contro le forze dell’ordine e la legge, ci chiediamo perché vengano autorizzate queste iniziative, guarda caso sempre a Bologna, dove c’è un’evidente adesione da parte di chi governa la città. Dal sindaco e dalla giunta infatti neanche una parola sui disagi creati". Così il consigliere comunale di FdI Francesco Sassone.