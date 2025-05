Duemila cittadini alle assemblee sui rifiuti

Solo posti in piedi ai centri sociali, ma anche al teatro Laura Betti e all’Uci-cinema, per il ciclo di incontri dedicati a illustrare le novità della raccolta dei rifiuti porta a porta che si concludono oggi, nella sala parrocchiale della chiesa di San Biagio. Si calcola che almeno duemila persone abbiano partecipato a queste assemblee, che preludono a una serie di modifiche che non riguardano le giornate di esposizione dei rifiuti. Cambiano invece i contenitori e alcuni servizi che prenderanno il via il primo agosto.

Lo scopo dichiarato dal sindaco Ruggeri è quello di "raggiungere gli obiettivi indicati da Regione e Unione Europea in materia di raccolta differenziata e rafforzare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuendo alla loro riduzione e recuperando e riciclando quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Ed è un bel segnale che oltre il 10 per cento delle 20mila utenze interessate, abbia partecipato agli incontri pensati sia per gli utenti domestici che per quelli non domestici". Così nei prossimi giorni saranno attivi punti informativi ai mercati del centro e del quartiere Croce, ma anche alle feste di strada. Intanto nei prossimi giorni è previsto l’arrivo a domicilio di tutte le utenze di una seconda lettera, dove saranno comunicate le modalità di ritiro del kit gratuito della nuova differenziata presso i Punti smeraldo allestiti da Hera nei diversi quartieri.

Una campagna di distribuzione che inizia il 9 giugno e continuerà fino al 2 agosto. Da sabato prossimo infatti termina il servizio di erogazione di sacchi e bidoncini presso il municipio. Nei kit, informa Hera, oltre alla guida alla raccolta differenziata, con il calendario di raccolta, è compresa la Carta smeraldo, la tessera di Hera per i servizi ambientali che permette tra l’altro l’identificazione e l’accesso alle stazioni ecologiche. Regole uguali per le utenze non domestiche: attività commerciali, professionali e industriali per le quali è diversa la modalità di assegnazione del kit, che verrà consegnato a domicilio.

Nel mese di giugno, operatori incaricati da Hera, dotati di tesserino di riconoscimento, visiteranno ogni attività per valutare la produzione di rifiuti, censire e sostituire i contenitori in uso. Contestualmente consegneranno il kit, a condizione che sia stata attivata la posizione Tari. Un vero e proprio tutoraggio che si svolgerà anche per tutto il mese di luglio. Dal 4 agosto invece sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, il ritiro di bidoncini e sacchi avverrà esclusivamente presso l’Ecosportello Hera di galleria Ronzani e presso il servizio clienti Hera di via Marconi.

g. m.