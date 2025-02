Duemila firme per cambiare l’ex Pedretti

Quasi duemila firme in due giorni sull’ex Pedretti. Procede a ritmo sostenuto con l’obiettivo puntato a quota tremila la raccolta di firme (nella foto) promossa a Casalecchio dalla lista civica d’opposizione Centrosinistra per Casalecchio, che chiede la modifica del progetto di un palazzo di nove piani fuori terra e alto circa 32 metri che nel cuore della cittadina sul Reno, sulla via Porrettana e di fronte alla Casa della conoscenza, è destinato ad ospitare 47 alloggi con altrettante autorimesse.

"Posti auto già insufficienti solo per gli alloggi e, al piano terra, attività commerciali e un ulteriore edificio in direzione del Teatro Betti per attività terziarie e di servizio. Un totale di oltre 18mila metri cubi su 2mila metri quadri", spiegano i promotori, che già due settimane fa con una partecipata assemblea alla Casa della conoscenza presentarono le loro idee alternative e di riduzione dell’impatto di un intervento edilizio di cui si discute da sedici anni, sempre sullo sfondo dell’ex albergo e ristorante Pedretti, e poi intorno a una buca perimetrata da rete arancione a seguito dell’abbattimento dello stabile. Il progetto di quella che è stata definita la nuova ‘torre’ di Casalecchio è cambiato nel tempo. Pare che anche l’ultima versione a marchio Tecnocem srl, l’impresa bolognese subentrata un paio di anni fa nella proprietà, abbia modificato ancora il disegno esterno dell’edificio, che è stato anche al centro dello scontro politico che per la prima volta ha portato il Pd al ballottaggio nelle elezioni dello scorso anno. Il nuovo sindaco Matteo Ruggeri ha già fatto capire di avere intenzione di tirare dritto con l’obiettivo di chiudere una querelle durata anche troppo, di proporre un nuovo disegno della piazza circostante e vedere l’avvio del cantiere entro quest’anno.

"Negli anni sono state fatte variazioni che andavano pensate meglio, coerenti col contesto e non un ‘aspirante ecomostro’ modello anni Sessanta", dice Dario Braga, già candidato delle liste civiche di centrosinistra. Erika Seta (Forza Italia) parla invece di una proposta fuori tempo massimo: "Se il Comune cambia idea il costruttore può reclamare un risarcimento stellare. Quelli che oggi raccolgono le firme sono le stesse che in consiglio hanno sempre votato a favore del ‘palazzone’ lievitato negli anni da quattro a nove piani. Che il centrodestra ha contestato da sempre".

Gabriele Mignardi