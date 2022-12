Duemila persone per l’addio alla Loscalzo

C’erano quasi duemila persone, ieri, per dare l’ultimo saluto alla capogruppo di maggioranza del Comune di Galliera Carmela Loscalzo. La 57enne, che per tanti anni si è dedicata al territorio insieme all’amministrazione comunale – sia in veste di capogruppo, sia come consigliera – , se ne è andata, all’improvviso, per un’ischemia fulminante il giorno di Natale. E ieri, alle 15.30, si sono tenuti i funerali a san Vincenzo di Galliera nella sala parrocchiale don Dante Bolelli.

Ma già dalle 15, mentre la piccola cittadina era silenziosa e spenta, nel rispetto del lutto cittadino proclamato dal sindaco Stefano Zanni, tantissime persone si sono inziate ad arrivare davanti alla chiesa. L’edificio, seppur grande, non è riuscito a contenere tutte le persone arrivate per salutare Carmela.

All’arrivo del feretro, infatti, accompagnato da un ‘mare’ interminabile di fiori, dalle rose alle margherite, dalle calle a glicini, c’erano già duemila persone. Duemila persone che, tra le lacrime e i singhiozzi, hanno seguito la bara di legno bianco che entrava nella sala parrocchiale. A celebrare la difficile messa, davanti a un paese a lutto, il parroco locale don Marco Malavasi.

"Questa morte, buia e improvvisa, ci lascia senza domande. Quando una brava persona muore prematuramente rimaniamo con tanti ‘perchè’ – ha detto il parroco nell’omelia –. La pienezza nella vita, però, non si misura sugli anni vissuti, ma nell’aver o meno adempiuto alla propria vocazione. E stando ai tanti racconti della famiglia, degli amici e dei colleghi di Carmela capisco che lei aveva avuto una vita piena, anche se con tante sofferenze. Una donna che tutti hanno dipinto come solare, passionale, piena di vita, con una gentilezza ineguagliabile".

A prendere la parola, poi, una rappresentante dell’amministrazione comunale di Accettura, il piccolo paese in provincia di Matera gemellato con Galliera: "Abbiamo perso un’amata concittadina. Un evento doloroso reso ancor più pesante dagli autentici sentimenti di stima e affetto che legavano tutti noi a lei".

Infine, la conclusione della messa è stata affidata alle parole, rotte dal pianto e dalla commozione, dello stesso sindaco Zanni: "Cara Mela, come ti chiamavamo noi, proverò a salutarti nonostante la commozione. Bastava guardarti negli occhi per capire che eri una persona che anteponeva sempre gli altri a sè, donandosi con generosità. Amica vera, vicina alle persone e ai loro bisogni. Avevi vitalità da vendere in ogni prova che la vita ti ha riservato. Eri sempre ricca di speranza. Innamorata della famiglia delle tue origini e delle nostra e tua Galliera che ora dovrà andare avanti senza di te".

Erano presenti, tra gli altri, anche il comandante della Polizia locale Reno Galliera Massimiliano Galloni con il gonfalone del Comune, il comandante della locale stazione carabinieri Lorenzo Adriano, il presidente dell’Unione Reno Galliera, Alessandro Erriquez, e i sindaci di Pieve di Cento e San Pietro in Casale, Sergio Maccagnani e Claudio Pezzoli.

Zoe Pederzini