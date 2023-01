Duke Ellington Orchestra "Musica sempre attuale"

di Pierfrancesco Pacoda

Ha portato la cultura e le radici sonore della comunità nere nel cuore dei linguaggi musicali americani, facendo diventare il jazz patrimonio comune di una nazione, omaggio alla storia del paese e messaggio di speranza e di liberazione. Nell’anniversario dei cento anni dalla sua formazione, la Duke Ellington Orchestra, la band creata dal pianista e compositore Edward Kennedy ‘Duke’ Ellington torna dopo molto tempo in Italia, dopo concerti entrati nella leggenda come quello del Palasport nel 1973 e si esibisce questa sera al Teatro EuropAuditorium (alle 21), con la cura del nipote Paul Ellington (foto piccola).

Signor Ellington, quale è, al di là della grande importanza musicale, l’eredità di Duke?

"Mio nonno credeva fermamente che il potere della musica, il jazz avesse un enorme impatto sociale. Era una occasione a disposizione degli artisti come lui e tanti altri, per creare un senso di comunità. Le sue composizioni predicavano l’inclusione, il superamento delle barriere, a iniziare da quelle create dal colore della pelle. Duke Ellington, con la sua musica ha fortemente influito sulle trasformazioni e sulla sensibilità americana".

Amava infatti parlare di ‘American Music’ e non di jazz.

"Sì, mio nonno non voleva che la sua musica fosse catalogata, messa in una scatola. Il ‘suo’ jazz era un territorio sonoro aperto, dove confluiva la grande tradizione afro americana, riflesso di un paese che si esprimeva attraverso le tante diversità che lo avevano costruito e lo rendevano unico. Il jazz, per lui, era il suono dell’America, ne era un elemento identitario. E questo grande senso di apertura è il motivo che ha permesso alle sue composizioni di rimanere attuali".

E’ stato un artista che ha rivoluzionato la musica.

"La sua musica affonda le radici nel ragtime, nell’America degli anni 20, l’Orchestra che lui ha fondato e diretto è nata nel 1923. Ma quello è stato il punto di partenza di un incredibile lavoro sul ritmo, sulle melodie, sugli arrangiamenti delle sezioni di fiati, per fare qualche esempio, che ha abbracciato ogni possibile riferimento e fonte, dalle canzoni alle colonne sonore. Tutto riletto, trasformato dalla sua genialità. Duke Ellington amava ripetere spesso che il suo vero strumento non era il pianoforte, del quale era un virtuoso, ma proprio l’Orchestra. Grazie alla sua direzione l’ascoltatore aveva l’impressione di trovarsi di fronte a una fluidità inarrestabile".

Duke Ellington ha lasciato un immenso repertorio. Cosa eseguirà l’Orchestra?

"L’Orchestra può contare su oltre 2mila composizioni. Così il repertorio cambia continuamente. Da Take the A Train a Soul Indigo, sino a In A Sentimental Mood, sino a brani meno conosciuti".