Dumbo, parcheggio selvaggio. Serve una soluzione subito

Risiedo al quartiere Porto e nei fine settimana, in concomitanza con le serate di Dumbo, non solo trovare parcheggio è impossibile, ma lo è anche circolare come pedone o conducente di autoveicolo: le macchine parcheggiate ovunque ostruiscono la visuale e fare un incidente è molto facile.

Non sarebbe possibile adibire parte degli enormi spazi interni come parcheggio in modo da ovviare questo problema?

Lettera firmata