Duplice omicidio, caccia alle tracce di Dna

Duplice omicidio in Bolognina, iniziato l’incidente probatorio. Sotto accusa Gennaro Maffia (nella foto), accusato di avere ucciso lo scorso 2 giugno all’alba Luca Gombi e Luca Monaldi, massacrati a coltellate nel loro appartemento in piazza dell’Unità. Ieri l’incontro preliminare tra i periti che svolgeranno gli accertamenti – il dottor Alessio Guglielmi, del gabinetto di polizia Scientifica della Lombardia, e anche il pm Tommaso Pierini e il legale di Maffia, Giampaolo Cristofori, hanno nominato i loro consulenti –: si è definito cosa si andrà a fare e si è iniziato a catalogare gli esami tecnici da svolgere. Tra qualche giorno si entrerà nel vivo degli esami, a cominciare da quello sul Dna, con la ricerca di materiale biologico tramite lo studio delle varie tracce. Ci sono due mesi di tempo per svolgere gli accertamenti, il termine è il 29 novembre. Maffia, assistito dall’avvocato Giampaolo Cristofori, ha sempre respinto le accuse. Il 2 dicembre ci sarà l’udienza in Cassazione in merito alla scarcerazione, richiesta avanzata dall’avvocato Cristofori, che è in costante contatto con il suo assistito. "Continua a dire che lui non c’entra nulla con questa storia, si ritiene completamente estraneo – le parole del legale –, dice che vuole uscire dal carcere, lì dentro sta vivendo una situazione di disagio".

Il 48enne aveva fatto le valige ed era partito per la Spagna la mattina stessa del delitto. Era stato preso poco dopo e portato in carcere a Madrid con l’accusa di avere ucciso i coinquilini. E aveva dato la sua versione su quanto accaduto a Gombi e Monaldi: "Hanno avuto una lite feroce con due persone arrivate da Perugia".

Chiara Gabrielli