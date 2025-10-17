Duplice omicidio, l’appello. Chiesta la conferma dell’ergastolo per Amato: "Voleva liberarsi di loro"

La Procura generale di Bologna ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado nel processo d’appello a carico di Giampaolo Amato, il 66enne ex medico della Virtus pallacanestro e oculista che esattamente un anno fa è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise bolognese per gli omicidi della suocera Giulia Tateo e della moglie Isabella Linsalata, decedute a distanza di 22 giorni l’una dall’altra nell’ottobre del 2021. Le due donne, secondo la tesi accusatoria sposata dai giudici di primo grado, sarebbero state avvelenate da Amato, che è in carcere dall’8 aprile 2023, con un mix di farmaci: Sevoflurano, un anestetico, e Midazolam, una benzodiazepina.

La richiesta di conferma dell’ergastolo è arrivata, ieri, al termine della requisitoria dell’avvocato generale Ciro Cascone e della sostituta pg Antonella Scandellari. Rivolgendosi alla Corte d’Assise d’appello, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, Cascone ha affermato che l’omicidio di Giulia Tateo "è inscindibilmente collegato con quello di Isabella Linsalata e assieme a questo si inserisce all’interno di un progetto criminale più ampio con il quale l’imputato mirava a liberarsi, una volta per tutte, del ‘peso’ che gli causavano tali legami familiari ormai ingombranti e vissuti come catene".

Secondo la pubblica accusa, i decessi delle due donne sarebbero non solo simili ma sovrapponibili, "due morti fotocopia", con l’omicidio di Giulia Tateo che sarebbe stato la "prova generale" per il secondo delitto. Sempre in ipotesi d’accusa, Amato -che aveva una relazione extraconiugale- avrebbe avuto un duplice movente – economico e sentimentale – per commettere i due omicidi.

L’imputato era presente in aula. Dopo la Procura, hanno preso la parola le parti civili per la sorella di Linsalata e il fratello di Tateo, rispettivamente avvocati Maurizio Merlini e Francesca Stortoni. Nelle prossime udienze toccherà ai difensori dell’imputato, Valerio Spigarelli (ex presidente delle Camere Penali italiane) e Franco Coppi (già difensore di imputati eccellenti come Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi) che nella precedente udienza avevano chiesto una nuova perizia tossicologica. Richiesta subito respinta dalla Corte: non ci sarà una nuova perizia tecnica sulle cause della morte delle vittime. E questo perché – aveva spiegato la Corte – la materia su cui si dovrebbe svolgere la perizia non è mutata e disporla significherebbe decidere "una reiterazione di accertamenti già svolti in relazione ai quali diversi esperti hanno già formulato i propri pareri professionali".

Le due vittime, quattro anni fa, sono state trovate a letto senza vita, nei rispettivi appartamenti comunicanti, in circostanze identiche: apparentemente addormentate, sul fianco, con le coperte rimboccate e il resto delle lenzuola intonse, la finestra chiusa con la tapparella alzata a metà. Unico familiare in casa, nel suo appartamento-studio al piano di sotto, al momento dei decessi: Giampaolo Amato.