Duplice omicidio,. Maffia a Madrid

La polizia spagnola ha diffuso le immagini dell’arresto a Barcellona di Genaro Maffia, il coinquilino di Luca Gambi e Luca Monaldi, accusato del loro duplice omicidio, a Bologna, avvenuto dentro casa, in piazza dell’Unità, lo scorso 2 giugno. Secondo quanto hanno segnalato fonti di polizia, riprese dall’agenzia Efe, quando è stato identificato nell’aeroporto El Prat, l’uomo era tranquillo, non ha fatto domande sul perché del fermo e non si è mostrato agitato. Maglia a righe – diversa a quella con cui era partito – e pantaloni corti. Da Barcellona, Maffia, colpito da ordine di cattura europeo, è stato ora trasferito a Madrid, a disposizione del tribunale nazionale dell’Audiencia Nacional, che dovrà procedere e disporre il rimpatrio del detenuto, per metterlo a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana.

n. m.