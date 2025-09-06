Calzaturiero tra luci e ombre
CronacaDuplice omicidio, Maffia trasferito alla Dozza
6 set 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
Duplice omicidio, Maffia trasferito alla Dozza

È stato trasferito dal carcere di Rebibbia a quello della Dozza Gennaro Maffia, il 48enne accusato del duplice omicidio di piazza dell’Unità: sono stati assassinati, lo scorso 2 giugno, Luca Monaldi, sgozzato, e Luca Gombi, eviscerato. Circa un mese fa, infatti, l’indagato (foto), cittadino italiano nato a Caracas da famiglia campana, ha lasciato il carcere romano per tornare sotto le Due Torri, dove continuerà la detenzione. Nello specifico, il trasferimento è avvenuto il 7 agosto. Qui ha già svariate volte incontrato il suo avvocato, Giampaolo Cristofori: "Il mio assistito è mentalmente molto provato dalla vicenda – si limita a dire il legale –. Essere a Bologna, con i parenti vicini, lo tranquillizza. Ma questa è una situazione molto delicata e complessa: l’accaduto lo sta mettendo a dura prova". Intanto, lunedì ci sarà l’udienza per l’incidente probatorio, che darà il via alle perizie.

In aula, il giudice nominerà il perito, così come farà la difesa. I periti del pubblico ministero, invece, sono già stati indicati. Dopo che il perito del giudice avrà depositato gli esami peritali, il pm proseguirà con le indagini. In merito all’ordinanza della custodia cautelare, per cui c’è stato il ricorso in Cassazione, è stata fissata per dicembre a Roma. Il rientro in città del presunto killer arriva dopo poco più di un mese dall’estradizione. Maffia a poche ore dalla mattanza, è stato ripreso dalle telecamere mentre si allontanava con due trolley e uno zaino per salire su un aereo per Barcellona, dove è stato poi fermato nella stessa giornata in tempi record con mandato di arresto europeo a El Prat.

Mariateresa Mastromarino

OmicidioCarcere