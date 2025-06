Duplice omicidio a Bologna: due uomini trovati morti in casa accoltellati, ricercato terzo coinquilino. Diretta

Bologna, 2 giugno 2025 – Altro sangue a Bologna: due uomini, conviventi, di 54 e 50 anni sono stati uccisi con un’arma da taglio nel loro appartamento in piazza dell’Unità 15, in Bolognina (foto). Luca Gombi, l’uomo di 50 anni, nato a Bologna, è stato colpito all’addome, mentre il 54enne, Luca Monaldi, nato ad Arezzo, è stato sgozzato. I corpi sono stati trovati in soggiorno. Erano sposati dal 2023. Un terzo coinquilino è ricercato dalla polizia (video), viveva con loro da agosto. Si tratta di Gennaro Maffia, 48 anni, italiano nato in Venezuela.

Duplice omicidio a Bologna: trovati morti in casa Luca Monaldi, nato ad Arezzo di 54 anni (nel riquadro a sinistra) e Luca Gombi, 50 anni, di Bologna (a destra)

A dare l’allarme intorno alle 7 è stato un vicino di casa che ha sentito delle urla. Sul posto sono arrivati la polizia e la Scientifica per i rilievi del caso. Repertati diversi coltelli che dovranno essere analizzati.

La polizia sul posto: le foto

Le indagini sono coordinate dal ​​​​​​pm Tommaso Pierini. polizia sta indagando nella rete dei conoscenti dei due uomini.